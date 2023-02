לחבר המושבעים במשפט של אילון מאסק לקח רק שעתיים לדחות את טענות התובעים ולהחליט שאינו אחראי למיליארדים שהציוצים שלו עלו למשקיעים. המשפט, שהתנהל בסן פרנסיסקו, דן בשאלה האם ציוץ של מאסק ב-2018 - שבו כתב שהוא שוקל להפוך את טסלה לחברה פרטית - מהווה הפרה של החוק. מאסק לא נכח בבית המשפט לשמוע את פסק הדין, אבל הוא הודה לחבר המושבעים בציוץ. כמובן.

הציוץ (למעשה סדרת ציוצים) המדובר מאוגוסט 2018 היווה את תחילת ההסתבכות של מאסק עם רשות ני"ע האמריקאית. באותה שנה הוא הסכים לשלם 20 מיליון דולר כדי ליישב אישום בהונאה שה-SEC העלה נגדו על אותם ציוצים. מאז הוא ניצל כל הזדמנות על מנת לבקר את הרשות ולעיתים אפילו להתגרות בה.

המשפט שהסתיים אתמול הוא תוצאה של תביעה ייצוגית שהגישו נגדו משקיעים בטסלה, שטענו שההתברברות שלו בסושיאל גרמה להם להפסיד מיליארדים. מאסק העיד במשפט וחשף שקרן העושר של ערב הסעודית סיפקה לו הבטחה בע"פ לרכוש את טסלה, אך העסקה מעולם לא יצאה לפועל. התובעים, מצידם, העידו שההבטחה להפריט את טסלה דחפה אותם למכור נכסים מסוימים וכך הפסידו הון עצום. חבר המושבעים לא השתכנע.

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed!



I am deeply appreciative of the jury’s unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case.