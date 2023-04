הם גייסו עשרות ולפעמים מיליוני דולרים, חלקם אפילו הופיעו ברשימת 30 הצעירים המבטיחים של פורבס. עולם העסקים הסתכל עליהם בהערצה, אבל הם התגלו כלא יותר מסוחרים ממולחים ששיקרו למשקיעים וללקוחות שלהם. בדרך הם איבדו מיליארדי דולרים, והוכיחו שגם עמק הסיליקון יכול להיות לפעמים תעשייה של שקרים. הכירו את היזמים הנוכלים, האנשים שהבטיחו הרים וגבעות ולא סיפקו דבר.

אליזבת הולמס: בדיקות הדם שלא היו קיימות במציאות

הסטארט אפ ת'ראנוס (Theranos), שהולמס הקימה, הבטיח להמציא דרך חדשה ומהירה לבצע בדיקת דם. המכשיר שאותו פיתחה ת'ראנוס היה לכאורה קטן עשרות מונים מהמכשירים שנמצאים היום בשוק, זול ופשוט, והוא היה אמור לאפשר למיליוני בני אדם לעבור בדיקות דם מצילות חיים בקלות חסרת תקדים. המשקיעים התלהבו, מאות מיליוני דולרים הושקעו בחברה - והיא קיבלה הערכת שווי מפוצצת של 9 מיליארד דולר.

אבל המוצר לא עבד. ובניסיונות הטיוח וההסתרה, ת'ראנוס הקימה תחנות בדיקות דם ברחבי המדינה, אבל הבדיקות הועברו לבדיקה במכונות הגדולות והמסובכות של פעם, בשל העובדה שהחברה פשוט לא הצליחה לייצר את מה שהיא הבטיחה. יתרה מזה, חלק מהלקוחות קיבלו בדיקות דם מזויפות ושגויות.

בסופו של דבר מקור בתור החברה שוחחה עם כתב הוול סטריט ג'ורנל, שבתחקיר דרמטי חשף את התרמית ב-2015. לאחר מספר שנים שבהן התנהל המשפט, אליזבת הולמס נשפטה בשלהי השנה שעברה ל-11 שנים בכלא. לאחרונה היא מנסה להמתיק את עונשה או להתחמק ממאסר לחלוטין. גם אם תצליח במאבקה, הולמס - שהפכה בשנה האחרונה לגיבורה של סדרת הטלוויזיה The Dropout - היא כבר סמל לכך שיזמים וממציאים שמשווקים את עצמם כ"סטיב ג'ובס הבא" עלולים להיות פשוט רמאים מוחלטים.

צ'ארלי ג'אוויס: 4 מיליון משתמשים שהומצאו

צ'ארלי ג'אוויס היא המצטרפת הטרייה ביותר לרשימת היזמים הנוכלים. ג'אוויס היא הפאונדרית בת ה-30 של פראנק (Frank), סטארט אפ שנועד לעזור לסטודנטים להגיש בקשה להלוואות. הסטארט אפ נרכש על ידי בנק ההשקעות ג'יי פי מורגן, ששילם עליו 176 מיליון דולר על סמך נתונים שהוצגו בפניו, לפיהם לפראנק יש 4 מיליון משתמשים. אך בתביעה שהוגשה נגדה טען הבנק בדצמבר 2022 כי ג'אוויס זייפה את רשימת המשתמשים שלה, ומילאה את הרשימה בשמות ובכתובות מומצאים, ובפועל יש לחברה היו 300 אלף משתמשים בלבד.

ג'אוויס ומנהל בכיר נוסף ביקשו ממפתח בכיר בחברה ליצור רשימה של לקוחות מזויפים עבורם. כשסירב, הם פנו למדען נתונים בבקשה ליצור את הרשימה, עליה קיבל 18 אלף דולר. לפני שבוע נעצרה ג'אוויס והוגש נגדה כתב אישום פלילי

ג'אוויס היתה אחת היזמיות המבטיחות בארה"ב. היא אף נכללה (גם) ברשימת 30 מתחת ל-30 של פורבס. תחת ההצעה לבנות את מה שהיא כינתה "האמזון של ההשכלה הגבוהה", ג'אוויס רתמה לחזון שלה משקיעים כגון Reach Capital ואת המיליארדר מארק רוואן. בין משקיעי הסיד של החברה היתה גם קרן אלף הישראלית, שהשקיעה 5.5 מיליון דולר בחברה. מייקל אייזנברג, השותף המייסד של אלף, ישב בדירקטריון של פראנק, עד הרכישה.

לפי התביעה, ג'יי.פי מורגן ביקש מהחברה לראות את רשימת הלקוחות שלה, ולמעשה קיבל רשימה עם שמות וכתובות מזויפים של אנשים שלא קיימים. לאחר מכן, ג'אוויס סירבה למסור את רשימת הלקוחות האמיתית של הסטארט אפ שלה, בטענה שאינה רוצה להפקיר את הפרטיות של המשתמשים. התביעה כוללת חלקים מהמצגת למשקיעים של ג'אוויס, שבה תואר פראנק כסטארט אפ בצמיחה עם מעל 4 מיליון משתמשים.

The Department of Justice filed criminal fraud charges against Charlie Javice, the founder of Frank, a startup college financial planning company for students.



They allege she "engaged in a brazen scheme" when she sold her company to JPMorgan Chase. https://t.co/ZhMEFvdbAA pic.twitter.com/9JQovLHEaD — ABC News (@ABC) April 8, 2023

ג'אוויס וה-Chief Growth Officer שלה ביקשו ממפתח בכיר בחברה ליצור רשימה של לקוחות מזויפים עבורם. כשסירב, הם פנו לאיש Data Science ליצור את הרשימה, עליה קיבל 18 אלף דולר. בנוסף, החברה שילמה 105 אלף דולר עבור רשימת לקוחות של חברת מרקטינג, כדי ליצור רשימה נוספת של לקוחות.

לפני שבוע נעצרה ג'אוויס והוגש נגדה כתב אישום פלילי. "המעצר צריך להוות אזהרה ליזמים שמשקרים במטרה לקדם את העסקים שלהם. השקרים שלכם ישיגו אתכם", אמר התובע דאמיאן וויליאמס.

סם בנקמן-פריד: "הונאה עצומה ורבת שנים" בקריפטו

אולי מסיפורי ה"עלייתו ונפילתו" הגדולים בתולדות עמק הסיליקון. סם בנקמן-פריד היה ילד הפלא של עולם הקריפטו, ומי שהבטיחו שיהפוך את התחום למיינסטרימי, אבל הוא מי שאולי ייזכר בהיסטוריה כאדם שגרם למפלתו של כל שוק הקריפטו, לאובדן האמון של המשקיעים בו - ובדרך שרף מאות מליוני דולרים ואולי מיליארדים.

סם בנקמן-פריד בדיון בביהמ"ש. ממשיך לטעון שהוא חף מפשע, למרות הקולגות שהסגירו עצמם | צילום: Michael M. Santiago/Getty Images

הוא התחיל כמו ילד פלא. בגיל 30 בלבד בנקמן-פריד - המכונה SBF - כבר עמד בראש בורסת הקריפטו FTX, אחת הגדולות בעולם. בשנים האחרונות הוא התרחב וביצע מספר רב של רכישות של חברות קריפטו שנקלעו לקשיים, במה שחלק ראו כניסיון לשמור על שוק הקריפטו מפני קריסה - ואחרים כניסיון להשתלט על השוק.

אחד הדברים שעבדו לטובת בנקמן-פריד, כך נראה, היה המראה המתעתע שלו. בעוד מומחי קריפטו אחרים הקרינו מראה של סוחרים ממולחים, בנקמן-פריד שידר מראה הרבה יותר נגיש. שיערו מתולתל ופרוע, לבוש בגדים רחבים של סקייטר או מכנסיים קצרים גם כשהוא חולק במות חשובות בכנסים עם ביל קלינטון או טוני בלייר. בביתו שבקאריביים הוא אירח סלבריטאים כמו טום בריידי וקייטי פרי, שרצו להבין איך פועל מוחו של מלך ההשקעות בקריפטו.

אלא שחשיפה של אתר Coinbase הטילה סימן שאלה גדול סביב הדימוי של בנקמן-פריד. לפי אותו דיווח, קרן ההשקעות של בנקמן-פריד, אלמדה, מחזיקות כמויות גדולות של מטבע FTT, המטבע של הבורסה של FTX. המשמעות: חברה אחת של בנקמן-פריד קונה מטבע של חברה אחרת שלו ועוזרת למחירו לעלות. הדבר הוביל למה שמכונה "ריצה אל הבנק" - מצב שבו משקיעים רוצים בבת אחת להוציא את כספם החברה. בין הרבים החלו למשוך את הכסף שלהם מהבורסה, היתה גם הבורסה המתחרה ביינאנס, שלה היו החזקות רבות של FTT.

התביעה טוענת נגד בנקמן-פריד ושותפיו שהכסף ש-SBF קיבל ממשקיעים הופנה, בין השאר, לקניית נדל"ן ותרומות לפוליטיקאים: "הפנה מיליארדי דולרים מכספם של לקוחות פלטפורמת המסחר לטובתו האישית"

מהר מאוד התגלה ש-FTX, שנראתה עד לפני אותו רגע כאתר הכי בטוח לרכישת קריפטו, הוא לא יותר מתרמית. החברה רוקנה לחלוטין מכל הכסף הנזיל שלה ונאלצה לפשוט רגל. ע"פ החשד, בזמן שלקוחות FTX לא יכלו למשוך את כספם מהבורסה הקורסת, וכנראה לא יראו אותו לעולם - הצליח בנקמן-פריד להבריח מאות מיליוני דולרים שעוד נותרו בקופת החברות שבבעלותו, מבלי שהם יגיעו לכיסי המשתמשים.

משתמשי FTX עדיין ממתינים לכספם שהתפוגג: "הכל אבוד" אמר משתמש אחד בקבוצת הטלגרם הרשמית של בורסת FTX, רגע לאחר ההודעה על הקפאת הליכים, "לעולם לא נראה את הכסף שלנו שוב. הגיע הזמן להפנים את זה שכל ההשקעות שלנו לא יחזרו". משתמש אחר הציע "לצוד את סם".

בורסת FTX. הכספים עברו מהמשקיעים לבתי פאר בקאריביים | צילום: Sergei Elagin, shutterstock

עם קריסתה של הבורסה, גם שותפיו של בנקמן פריד התחילו לפנות נגדו והודו בסעיפי אישום בהונאה והחלו לשתף פעולה עם הרשויות האמריקאיות. המהלך סלל את הדרך להרשעתו של בנקמן-פריד עצמו. התביעה טוענת נגד בנקמן-פריד ושותפיו שהכסף שקיבלו ממשקיעי FTX הופנה, בין השאר, לקניית נדל"ן ותרומות לפוליטיקאים.

הם כינו את הפעילות של בנקמן-פריד "בית קלפים" וטענו שהוא "הוציא לפועל הונאה עצומה וארוכת שנים והפנה מיליארדי דולרים מכספם של לקוחות פלטפורמת המסחר לטובתו האישית וכדי להגדיל את אימפריית הקריפטו שלו".

בנקמן-פריד נמצא במעצר בית אצל הוריו, והוא מחכה לתחילת משפטו. נכון לעכשיו, הוא כופר בכל ההאשמות נגדו.

אדם רוגאס: מומחה הסייבר שביצע הונאה

דרך טובה להדגים אירוניה: מי שניהל חברה להגנה מפני הונאות סייבר הורשע בהונאה בעצמו. זה הסיפור של אדם רוגאס, מי שעמד בראש חברת NS8 ונידון בסוף 2022 לחמש שנות מאסר.

ההבטחה למשקיעים היתה ש-NS8 תהיה החברה המובילה בעולם למניעת הונאות סייבר בזכות פלטפורמה מתקדמת שהיא תבנה. אחרי שגייס למעלה מ-100 מיליון דולר, התגלה כי הרבה מהמסמכים שהגיש למשקיעים היו מזויפים, וכי הוא וסמנכ"ל הכספים של החברה בישלו את המספרים. למשקיעים הוצגו הכנסות שלא היו קיימות בכלל. ואם זה לא מספיק, רוגאס שלשל לכיסו 17.5 מיליון דולר מהכספים שגויסו לחברה. הוא עשה את זה על ידי פתיחת חשבונות מזויפים והזרמה של חלק מכספי המשקיעים אליהם. עובדים בחברה גילו את ההונאה ופנו בעצמם ל-FBI.

Adam Rogas, CEO of fraud prevention startup NS8, raised more than $100M using falsified financial statements in 2020.



Hours after pleading guilty to fraud this week, Rogas told me "the fraud happened because there was an inordinate amount of pressure." https://t.co/7DSJCmN60u — David Jeans (@DavidJeans2) March 18, 2022

רוגאס הודה בכל הסעיפים שיוחסו לו, ונידון לחמש שנות מאסר.

דו קוון: יזם הקריפטו שמחק 40 מיליארד דולר

דו קוון היה עד לפני כמה חודשים אחד מיזמי הקריפטו הידועים בעולם, ונחשב לגיבור בתוך הקהילה. הבלוקצ'יין שעמד מאחוריו, טרה, היה המטבע המצליח ביותר ב-2022. המטבע שלו, לונה, עלה כל כך גבוה שלרגע הוא זינק ב-500%. על הנייר, היה לדו קוון רעיון מבריק - הוא ניסה ליצור מטבע "סטייבלקוין" שיעבוד בצורה אלגוריתמית. מה שמייחד מטבעות סטייבלקוין הוא שערכם צמוד לדולר, מה שמאפשר להם להיות לכאורה יציבים יותר. קוון יצר שני מטבעות, טרה ולונה, שהיו אמורים להתנהג כמו דולר ולגבות זה את שערו של זה.

מעצרו של דו קוון לפני שבועיים. עד לפני כמה חודשים היה אחד מיזמי הקריפטו הידועים בעולם | צילום: Filip Filipovic, Getty Images

כדי לעודד משתמשים לקנות עוד מטבעות, החברה של דו קוון הבטיחה למי שילווה את מטבעות הטרה שלו ריבית "יציבה" של כ־20% במה שבחברה כינו "סטנדרט הזהב להכנסה פסיבית". משקיעים רבים נהרו להכנסה הפסיבית עם התשואה הגבוהה, ובהתחלה היה נראה שהכל עובד חלק - עד שהשווקים החלו לנוע. במאי 2022 משקיע אחד משך 500 מיליון מטבעות טרה בבת אחת. משם הקריסה החלה. כיום משערים שיותר מ-40 מיליארד דולר נמחקו בקריסה של טרה ולונה.

לפני שבועיים נעצר דו קוון במונטנגרו, אחרי שבספטמבר הוצא נגדו צו מעצר בדרום קוריאה. גם ארה"ב מעוניינת לתבוע את יזם הקריפטו. התביעה טוענת כי דו קוון והחברה שעמד בראשה הונו את הקונים במכירת ניכסי קריפטו שלא היו באמת קיימים. התביעה גורסת כי קוון טען שהנכסים שהוא מוכר יכולים רק לעלות בערכם, ובכך הם הונו את הציבור.

עכשיו גם ארה"ב וגם דרום קוריאה מנסות להביא להסגרה של דו קוון אליהן. נכון לעכשיו, דו קוון עדיין במעצר במונטנגרו.

לקחת את הרעיונות לקצה בכל מחיר

האם מדובר פשוט בנוכלים או שמשהו בתרבות ההייטק דוחף אנשים צעירים לסיטואציות הללו? איך זה קרה שיזמים צעירים שכיכבו ברשימות ההצלחה, אחראים להונאה? אוורה מהדאווי בגרדיאן כתבה על כך ש"30 מתחת ל-30 זו לא רשימה, זו מנטליות. הלחץ להשיג משהו גדול לפני שהנעורים חומקים ממך. הלחץ הזה יכול להוביל אנשים אמביציוזים לקחת כמה קיצורי דרך".

סטארט אפים הם חיה חדשה בעולם. הרעיון שלהם הוא לנוע מהר, לשבור דברים, לשנות את המציאות ולחתור להמציא ולחדש כל הזמן, לשבש שווקים ולמרוד במוסכמות. חלק מהפאונדרים של הסטארט אפים האלה החליטו לקחת את הרעיונות האלה לקצה, גם אם זה אומר שהם ישברו לא רק את הכללים של השוק, אלא גם את החוק.