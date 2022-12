ציור של AI גנרטיבי, אילוסטרציה. רבים הצביעו על כך שהכלים ב-AI עשו את כל המלאכה | צילום : Ascannio, שאטרסטוק

עמר רשי, מעצב בחברת סטארט אפ מלונדון, החליט לבדוק כמה מהר אפשר לייצר ספר בעזרת הכלים החדשניים של בינה מלאכותית, שמאפשרים יצירת טקסטים ואיורים בהזמנה בקלות.

הוא בחר לעבוד על ספר ילדים שיספר על היתרונות הגדולים של לחיות עם AI ובמהרה הספר, שנקרא "אליסה וספרקל", הפך לספר אמיתי שאפשר לרכוש כבר עכשיו באמזון. רשי מדווח שלקח לו סוף שבוע אחד בלבד להפוך רעיון שהיה לו בראש לספר אמיתי שהוא כבר יכול למכור.

מה שהוא לא ציפה לו היו התגובות שהספר עורר. אלה זעמו על הקלות והאגביות שבה יצר ספר - מה שסופרים ומאיירים מתפרנסים ממנו.

I spent the weekend playing with ChatGPT, MidJourney, and other AI tools… and by combining all of them, published a children’s book co-written and illustrated by AI!



Here’s how! pic.twitter.com/0UjG2dxH7Q — Ammaar Reshi (@ammaar) December 9, 2022

ואכן, תהליך היצירה של הספר היה פשוט - תחילה הוא ביקש מהצ'אט בוט החדש ChatGPT לכתוב עבורו כמה עמודים לספר, לפי רעיון בסיסי. אחר כך הוא ערך את הטקסט והזין למכונה את הטקסט החדש, עד שלבסוף היה לו טקסט מוכן לספר ילדים שהוא היה מרוצה ממנו. לאחר מכן הוא התחיל להזין את הטקסט ל-MidJourney, מנוע שמייצר תמונות - ובחר את האיורים שחשב שהם הכי מתאימים. הוא העמיד את הטקסט והציורים החדשים בעצמו, ולבסוף הדפיס את הספר והעלה אותו לאמזון.

רשי לא תכנן להפוך לסופר. הוא רק רצה להראות כיצד אפשר יהיה לקצר בעתיד תהליכים של הוצאת ספר שכולל טקסט ואיורים, שלקחו פעם חודשים ואף שנים. אלא שאז החלו להגיע התגובות.

מאייר בשם קורי בריקלי בירך את רשי על הצטרפותו לתעשיית איור וכתיבת הספרים, והראה לו על הדרך כמה מהטעויות שהוא ראה כמאייר מקצועי בספר. האצבעות של הידיים שנראות חייזריות, הזרועות הלא פרופורציונליות, הספר שנראה כאילו הוא רטוב, העפרונות שלא נראים כלל כמו עפרונות, ועוד.

welcome to the industry! Since your new to publishing I thought I might offer some feedback pic.twitter.com/ZfeBfOKsdM — Corey Brickley Illustration (@CoreyBrickley) December 12, 2022

תגובות אחרות העלו את שאלת זכויות היוצרים. רשי טען כי AI סייע לו בהכנת הספר, בעוד רבים הצביעו על כך שהכלים ב-AI עשו את כל מלאכת הכתיבה והאיור בסופו של דבר, ורשי רק עימד אותם. כך שבסופו של דבר הוא מרוויח כסף ממכירה של ספר שהוא כלל לא כתב ולא אייר בעצמו. בנוסף, את חלק מהדימויים שמופיעים בספר לקח מנוע ה-AI כווריאציה מעבודות של מאיירים אחרים.

Putting aside ethics of the training data and the fact output can’t currently be copyrighted… isn’t your description misleading customers? AI didn’t AID you in writing and illustrating this book, it literally did it all for you.



As a kid-lit author & illustrator I’m aghast. — Katria (@katriadoodles) December 12, 2022

תגובתו של רשי לדיון שנוצר סביב הספר הייתה שיש ״אבירי מקלדת״ שלא מוכנים לבוא לנושא עם ראש פתוח. הסיפור של רשי מדגים עד כמה הכלים הללו חדשניים ומרתקים, אבל גם כמה הם מעלים בעיות מקצועיות ואתיות רציניות.

3. Internet keyboard warriors: it would actually be nice having discussion/debate, but people approach it with such anger and negativity. Sad to see that a lot of folks aren’t more open minded about the topic, but perhaps this is the least surprising part of all this. — Ammaar Reshi (@ammaar) December 11, 2022