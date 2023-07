טוויטר. רוצים לראות ציוצים? תירשמו | צילום : Chesnot/Getty Images, shutterstock, pnm-stock

אחרי הרבה איומים היום זה קרה: גם טוויטר וגם רדיט העלו את החומות מעל הרשתות החברתיות - והפכו את הגישה אליהן להרבה יותר קשה מבעבר.

בשעות האחרונות הלכו והתרבו הדיווחים על משתמשים שלא מצליחים לראות ציוצים בטוויטר. כעת מתבררת הסיבה: טוויטר הגבילה את האפשרות לחשבונות לא משלמים (ללא "וי כחול") לצפיה במקסימום של 600 ציוצים, בעוד שחשבונות מאומתים, שמשלמים על שירותי הפרימיום של טוויטר, יוכלו להיחשף ל-6,000 ציוצים ביום - פי 10. חשבונות חדשים ולא מאומתים יוגבלו ל-300 ציוצים ביום בלבד.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

למה שטוויטר תעשה כזה מהלך שמגביל את המשתמשים שלה? כבר כמה חודשים שמדווח על כך שלטוויטר ישנם חובות לאמזון, על כך שהיא לא משלמת על שירותי הענן שלה. אמזון אף איימה כי תפסיק לפרסם בפלטפורמה כל עוד היא לא מקבלת תשלום על השירותים שהיא מספקת לה. עדיין לא ידוע אם התקלה הנוכחית קשורה בכך, אבל בהחלט יתכן שטוויטר צימצמה את חשבון הענן שלה בשביל לחסוך בעלויות.

בנוסף, טוויטר - שהודיעה כבר מזמן על כוונותיה - סגרה היום את האתר בפני כל מי שאינו מנוי. מעכשיו, כל לינק לציוץ יתקבל בדף שמבקש להירשם או לעשות Log In לטוויטר, זאת בניגוד לעבר. טוויטר נבנתה כרשת חברתית פתוחה שמאפשרת לכל מי שאינו מנוי באתר לשתף טקסטים, לינקים, תמונות ואחר כך גם וידאו עם כל משתמש בעולם. ההגבלות למשתמשים הלא רשומים היו מצומצמות: הם לא יכלו לתת לייק או להגיב לציוצים. מעכשיו, אלא אם אותו משתמש מנוי ורשום לטוויטר, הוא לא יוכל לצפות יותר בתוכן עצמו מתוך האתר.

עוד לא ברור עד כמה השינוי הזה ישפיע על אתרים חיצוניים כמו אתרי חדשות שמשלבים ציוצים בתוך הכתבות שלהם. חלק מהאתרים מדווחים שרבים מהלינקים שהוכנסו לכתבות נשברו ושלא ניתן יותר לשלב ציוצים, אך בחלק מהאתרים הציוצים עדיין מופיעים כמו פעם. אבל הצפי הוא שלינקים וקישורים רבים ברשת הפכו או יהפכו לשבורים, כשגם אם יש לכם משתמש בטוויטר, תאלצו לעשות Log In לדפדפן ולשמור עליו מחובר בשביל להיחשף לתוכן.

בנוסף, השינוי החדש לא יאפשר יותר למשתמשים לחפש מידע בטוויטר מתוך גוגל, וימנע מהמידע בטוויטר להיות מאונדקס בגוגל, מה שיכול להוות בעיה לכל מי שהשתמש בטוויטר בתור בלוג פרטי או עסקי. השינוי החדש צפוי להוריד את הטראפיק באתר משמעותית, אך מאסק מקווה שהוא יעלה את מספר הנרשמים ואת ה-engagement באתר עצמו.

במקביל, טוויטר העלתה את חבילות ה-API החדשות והיקרות יותר שלה - API הוא האופן שבו אפליקציות צד שלישי יכולות להתממשק עם התוכן שעולה בטוויטר. חלק מהמשתמשים שמוכנים לשלם את העלויות החדשות של ה-API של טוויטר, מדווחים שהשירות מלא בבאגים שלא היו בגרסאות הקודמות והזולות יותר. חלק מתלוננים על כך שלמרות שהם משלמים עכשיו יותר משישלמו בעבר, הם לא מקבלים תמיכה טכנית במקרה של תקלות, ושנכון לעכשיו קשה מאוד להסתמך על ה-API של טוויטר לצרכים עסקיים.

רדיט הרגה את האפליקציות שלה

באותו הזמן, גם רדיט מימשה את האיומים שלה והפעילה את הסינון החדש ל-API שלה. אפליקציות פופולריות מאוד אצל הגולשים כמו Apollo ו-Sync הפסיקו לפעול בבת אחת. גם כאן, מדובר בהרבה מאוד טארפיק שהאפליקציות האלה מיצרות עבור רדיט, שיקטע בבת אחת. ברדיט מקווים שהמשתמשים יעברו להשתמש באפליקציה הרשמית של האתר, שם היא תוכל להציג יותר פרסומות למשתמשים. חלק מהמשתמשים מבטיחים שהמאבק שלהם בהנהלה רק התחיל, וחלק כבר הודיעו שהם מתכוונים להגר לרשת חברתית אחרת.

רדיט. מונעת מכלי AI לסרוק את התכנים | צילום: BigTunaOnline / Shutterstock.com

שני המהלכים יוצאים באופן מפורש נגד המשתמשים, בתקווה שאלה יתרגלו מהר וגם אם תהיה עזיבה מסויימת וירידה בטראפיק, הדבר יתאזן אל מול היכולת של החברות לשלוט בתוכן, ובעיקר: למנוע מכלי AI לסרוק את האתרים ולהשתמש בתוכן בעצמם, לפחות לא בלי לשלם על זה. יש לציין שהמהלכים האלה נוגדים את מה שחשבנו עד כה על רשתות חברתיות, ומדוע הן הצליחו להתפשט ולשכנע משתמשים להצטרף אליהן.

הדוגמה האחרונה לכך היא טיקטוק, שעשתה מהלכים הפוכים לחלוטין: טיקטוק מאפשרת לכל אחד לראות תכנים בפלטפורמה, כל מה שצריך זה לינק לתוכן עצמו. ולא רק זה, טיקטוק איפשרה להוריד את התכנים ולהפיץ אותם הלאה, זאת כשהפלטפורמה השאירה את החותם שלה בתוך התוכן, כך שמשתמשים לא רשומים ידעו מאיפה היא הגיע. האסטרטגיה הזאת הובילה את טיקטוק להיות הרשת החברתית הצומחת ביותר בעולם כבר כמה שנים.