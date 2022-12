אילון מאסק הולך רחוק מאוד בדרכו לחפש כל דרך אפשרית לחסוך בהוצאות של טוויטר. אחת הדרכים היותר בעייתיות היא להפסיק לשלם את שכר הדירה של טוויטר בסן פרנסיסקו ובסניפים נוספים ברחבי העולם. הניו יורק טיימס מדווח כי טוויטר לא שילמה את שכר הדירה כבר כמה שבועות במשרדים הללו. מאסק אף הורה להפסיק לשלם לחלק מהספקים, בתקווה לשבור הסכמים ישנים של טוויטר מולם, ולבסס הסכמים חדשים וזולים יותר משלו.

נוסף על כך, מאסק בוחן אפשרות לא לשלם פיצויים לאלפי העובדים העובדים שפוטרו מהחברה. מאז קנה מאסק את החברה, קרוב ל-75% מעובדי טוויטר פוטרו. לרבים מהם הובטחו פיצויים נדיבים - שעכשיו מוקפאים. חלק מהעובדים שפוטרו עדיין לא קיבלו מסמכים המודיעים באופן רשמי על עזיבתם, וקובעים את גובה הפיצויים שהם צריכים לקבל.

בסביבתו של מאסק דנים סביב השאלה האם לשלם לעובדים שפוטרו כפי שסוכם איתם, או לסרב לשלם להם ולהתמודד עם תביעות של עובדים בעתיד. מאסק כבר הכריז כי הוא לא עומד לשלם על סעיף היציאה של בכירים בחברה שפוטרו, וטען שהפיטורים נעשו מסיבה מוצדקת ולכן אין לו צורך לשלם להם לפי החוזה שלהם.

בעקבות הצעדים הללו מאסק נאלץ להחליף את רוב העובדים במחלקה המשפטית של טוויטר, ככל הנראה על מנת להכין את החברה לקרבות משפטיים שצפויים להתרחש. על פי הניו יורק טיימס, מאסק אף איים בתביעות משפטיות נגד עובדים שידברו עם המדיה בצורה ש"פוגעת באינטרסים של החברה".

בתוך כך, דווח מאסק פירק צוות חיצוני, שייעץ לטוויטר בנושאים של בטיחות גולשים שהוקם ב-2016. הקבוצה קמה על מנת לעזור לטוויטר להתמודד עם בעיות של סינון תכנים, כשהקבוצה התמקדה בשמירה על בטיחות ילדים וזכויות אדם. זה לא מנע מטוויטר להשעות היום את החשבון שעקב אחר תנועות המטוס הפרטי של מאסק, כך לפי דיווח בלומברג. מפעיל החשבון @elonjet אמר כי כשניסה להתחבר לחשבון הבוקר קיבל הודעה לפיה החשבון הושעה לצמיתות בגין מעבר על חוקי הפלטפורמה. זאת, חרף הצהרות קודמות של מאסק כי לא יעשה כן.

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk