"אחרי 16.5 שנים בגוגל, פוטרתי, כך נראה, באמצעות הקפאה אוטומטית של החשבון שלי מרחוק, ב-3 לפנות בוקר", כותב ג'סטין מור, מהנדס שפוטר אמש מגוגל, "לא קיבלתי שום מידע נוסף", הוא מציין בכאב. "היו אלה 16.5 שנים נהדרות ברובן [...], אבל עבודה היא לא הכל בחיים, ומעסיקים - בייחוד גדולים, נטולי פנים כמו גוגל - רואים אותך כ-100% חד-פעמי. חיו את החיים, לא את העבודה".

מור אינו היחיד. לאחר גל הפיטורים הרחב שהודיע עליו מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי, אמש - הרשתות החברתיות מלאות בעדויות על פיטורים שנעשים ללא כל הודעה מוקדמת, במייל או בנעילה מרחוק של הגישה לכל החשבונות בעבודה. בין השאר ישנן עדויות של עובדים שפוטרו בעיצומה של חופשת לידה, או חופשות מחלה שונות. חשוב לציין כי בארה"ב נהלי הפיטורים מקלים יותר על מעסיקים מאשר בישראל, וגם בטוויטר גל הפיטורים הנרחב התבצע באמצעות מייל והקפאת חשבונות מרחוק.

"עדיין קשה לי להאמין שאחרי יותר מ-20 שנה בגוגל, גיליתי לפתע שזהו היום האחרון שלי בתפקיד באמצעות מייל. איזו סטירה לפרצוף", כתב בטוויטר ובלינקדאין ג'רמי ג'וסלין, שלפי הביוגרפיה שלו באתר אכן עובד בענקית החיפוש כבר קרוב לשני עשורים, וכעת היה חלק מצוות הפיתוח של אנדרואיד.

It's hard for me to believe that after 20 years at #Google I unexpectedly find out about my last day via an email. What a slap in the face. I wish I could have said goodbye to everyone face to face.

#layoffs