כלי הבינה המלאכותית (AI) עשו בשנה החולפת קפיצה משמעותית ביכולות שלהם. נראה שלא חולף שבוע בלי שנתבשר על חידוש משנה עולם בתחום. השינויים האלה מגיעים אחרי שנים של מחקר ופיתוחים, אבל גם הרבה הודות לכך שלראשונה הכלים הללו הגיעו לידיים של מיליוני משתמשים רגילים, שהחלו לגלות את הפוטנציאל הגלום בהם. חלק מהם החלו לרתום את היכולות החדשות לסיוע במשימות העבודה שלהם, אפילו כאן בישראל.

ובכל זאת, יש תחושה שאף שאנשים רבים החלו להשתמש בכלי AI, עדיין יש רבים מאיתנו שנותרו מאחור - עומדים מול חלון השיחה של צ'טבוט ה-AI הפופולרי ChatGPT, ולא יודעים מה להקליד ואיך להוציא ממנו משהו שיכול באמת לשרת אותנו בחיי היומיום. בדיוק בשביל זה, אנחנו פה.

כלי AI כמו ChatGPT יכולים לעזור לכם כבר ביומיום - אם רק תלמדו איך להשתמש בהם נכון ותדעו איזה פקודות והנחיות יניבו את התוצאות הרצויות. במדריך זה נתמקד בכלים מבוססי טקסט, נסביר איזה כלים כבר קיימים בשוק, מה הם יכולים לעשות עבורכם ואיך אפשר להוציא מכל כלי וכלי את המקסימום.

חשוב לזכור שהכלים האלו, גם המתקדמים שבהם, עדיין משמעותית פחות מוצלחים בשפה העברית לעומת אנגלית. חלק מהכלים יוכלו לספק לכם תשובות עדכניות מהרשת, וחלק עובדות על בסיס מאגר נתונים ישן יותר, לכן חשוב לשים לב במה אתם משתמשים אם מחפשים משהו רלוונטי או עדכני.

כדאי להסתכל על המדריך הזה לשימוש בצ'טבוט AI כסוג של מורה דרך. אנחנו נעזור לכם למצוא רעיונות מהיכן להתחיל ולהשתמש בכלים - ומכאן תוכלו להתקדם בעצמכם ולייצר שימושים רבים ומגוונים בעצמכם.

הכלים המרכזיים לעבודה ב-AI

נכון לימים אלו קיימים שלושה כלי AI מרכזיים שמסייעים ביצירת טקסטים - הליך שזכה לכינוי ג'ינרוט על משקל ג'נרטיב AI או Generative AI באנגלית.

הכלי המוכר ביותר מבין כלי ה-AI הנגישים לנו הוא כמובן ChatGPT של חברת OpenAI. זהו כלי חזק מאוד שעובד לפי פרומפטים (prompt וברבים prompts) :שאילתות או הנחיות טקסטואליות שאנחנו המשתמשים מזינים אליו בפורמט של צ'ט.

ChatGPT של חברת OpenAI. צריך ללמוד לדבר אליו נכון | צילום: Tada Images, שאטרסטוק

ChatGPT מסוגל לספק טקסטים ארוכים בהשוואה לאחרים והוא חינמי לחלוטין - אבל בשביל לקבל את הגרסה המשדורגת שלו שגם עובדת טוב יותר בעברית צריך לעשות מנוי במחיר של 20 דולר בחודש.

בקרוב צפויים להתווסף לגירסה החינמית של ChatGPT תוספים (Plugins) שיאפשרו לו לעשות עוד דברים וגם לתקשר עם אפליקציות חיציוניות.

כלי שני שמסייע ביצירת טקסטים הוא הגרסה החדשה של מנוע החיפוש בינג (Bing) של מיקרוסופט. בינג החדש (או בינג AI כפי שאנחנו מכנים אותו לפעמים) מבוסס על הטכנולוגיה של OpenAI שעליה מבוסס גם ChatGPT, והוא חינמי לחלוטין. כדי להשתמש בבינג החדש צריך להתקין את דפדפן Edge של מיקרוסופט ולגלוש לאתר bing.com.

יתרון מרכזי של בינג הוא שבניגוד ל-ChatGPT הוא מחובר לאינטרנט ולא עובד על מאגר מידע ישן, ולכן מסוגל לספק תוצאות הרבה יותר עדכניות. אבל היכולת הזו מגיעה גם עם נטייה "להזות" יותר - כלומר לשלב בטקסטים שהוא מייצור עובדות לא נכונות והמצאות, ולכן חשוב לקרוא את התוצאה הסופית ולוודא שאין בה שגיאות.

בינג החדש. מחובר לאינטרנט ועדכני יותר, אבל גם הוזה יותר | צילום: Tada Images, שאטרסטוק

בנוסף, בינג מציע ייצור טקסטים בשלוש אפשרויות: טקסט יצירתי יותר, מה שאומר שהוא מספק סיפורים מוצלחים יותר ורעיונות חדשים, אך באופן שמסתכן ביותר המצאות ושגיאות עובדתיות; טקסט מדויק יותר - כזה שיהיה פחות יצירתי אך נאמן יותר למציאות; ואפשרות שלישית המכונה Balance, שהיא מעין שילוב בין שתי האפשרויות הראשונות.

צ'טבוט ה-AI המרכזי השלישי שמוצע כיום הוא בארד (Bard) של גוגל, שזמין לכל הגולשים. הוא עדיין לא עובד עם עברית, אבל לפי ההצהרות של גוגל זה אמור להשתנות בקרוב. היתרון המרכזי של בארד הוא האפשרות לייצר (לג'נרט) איתו מספר טיוטות שונות לאותה בקשה, ואך לבחור את זו שנראית לכם הטובה ביותר.

עוד כלי AI שכדאי להכיר

בנוסף ל-ChatGPT, בינג החדש ובארד, יש עוד כמה כלים שכדאי לכם להכיר:

ג׳בטה: כלי שמביא את ChatGPT בעברית לתוך הוואטסאפ הפרטי האישי שלכם כבוט AI. מההתנסות שלנו זו דרך טובה מאוד להתחיל לעבוד עם כלי AI מבוסס טקסט. אפשר למצוא אותו כאן.

Wordtune: אפליקציה מתקדמת של חברת AI21 Labs הישראלית שמסוגלת לקחת טקסט שכתבתם באנגלית ולשכתב אותו בצורה חכמה ולהתאים אותו לצרכים ייעודיים, לשנות ניסוחים ולהפוך את הטקסט שלכם להרבה יותר קולח. משתמשים משלמים יכולים גם לרתום את יכולות האפליקציה להוספת טקסטים חדשים לחלוטין למסמכים שהם עובדים עליהם וגם לקבל תקצירים לטקסטים ארוכים ואפילו לסרטונים. אפשר למצוא את הכלי כאן.

בארד של גוגל. העברית בדרך | צילום: Ascannio, שאטרסטוק

Chatbot for Google: תוסף לדפדפן כרום שמוסיף את התשובה של ChatGPT למסך תוצאות החיפוש בגוגל. התוסף מקצר תהליכים ומעשיר כל תוצאת חיפוש. כמובן שלא מדובר בתוסף רשמי מבית ChatGPT, אבל מי שמעוניינים להתנסות יכולים למצוא אותו כאן.

איך בונים פקודות לכלי AI בלי להסתבך

אחרי שעברנו על הכלים המרכזיים לייצור טקסטים ב-AI, נעבור עוד רגע להכיר לכם פקודות בסיסיות ורעיונות ראשונים לשימוש בכלי האלו. אבל שניה לפני זה, חשוב להבין מה הרעיון שמאחורי הפקודות האלו ואיך בגדול הן פועלות - כדי שתוכלו לשנות אותן ולהשתמש בהן כדי לבנות פקודות ושאילתות משלכם שישרתו אתכם בצרכים האישיים של כל אחד ואחת מכם.

חלק מהפקודות נכתבות בצורה שמזכירה קצת נוסחה מתמטית וכוללת משתנים חסרים, אבל לא צריך להיבהל. אנחנו נסמן את המשתנים האלו באמצעות מילים בסוגריים מרובעים [למשל ככה], כדי שכלי ה-AI יידע לזהות אותם. אחר כך נוכל להשלים את המשתנים האלו בהמשך הפקודה. הצורה הזאת תחסוך לנו את הצורך לחזור שוב ושוב על אותו משתנה ותאפשר לנו להכניס לתוך הרבה מידע.

נשמע מסובך? ניתן דוגמה. למשל, אתם עובדים על מוצר כלשהו, ורוצים להסתייע ב-ChatGPT כדי לכתוב מייל לאדם ספציפי שיסביר לכם על המוצר. אם רק תכתבו את שם המוצר, הצ'טבוט לא יבין מה מהות המוצר שלכם ולא יידע איך להתייחס אליו. במקום זאת, אתם יכולים לכתוב את הבקשה, להכניס את שם המוצר כמשתנה [product], ובהמשך הפקודה להרחיב על מה המוצר עושה כדי שהצ'טבוט יידע איך לדבר עליו.

רוצים שהמייל ייכתב ספציפית עבור לקוח מסוים? אפשר להפוך גם את שם הלקוח למשתנה [client] ולפרט עליו בהמשך השאילתא, וכך הלאה. בואו נבדוק את זה בדוגמה הבאה.

אתם רוצים לכתוב אימייל במסגרת העבודה ורוצים לשמור על עקביות ועל טון שיחה נכון. ה-AI יכול לעשות את זה עבורכם בשניות, אם רק תספקו לו את הנתונים המתאימים.

הציצו בתמונה למטה כדי לראות מה ביקשנו מ-ChatGPT ומה קיבלנו ממנו חזרה:

מה שהכנסנו לחלון השאילתא של ChatGPT זו בקשה שבנויה לפי התבנית הבאה:

Write an email from [job role] to [client] updating him about [update] in [project]. The email should maintain [tone].

Job role = [Insert Here]

Client = [Insert Here]

Update = [Insert Here]

Project = [Insert Here]

Tone = [Insert Here]

בתוך הסוגריים המרובעות הכנסנו את התוכן למשתנים הרצויים עבור המייל הספציפי שרצינו לייצר. עם התבנית הזאת אפשר לשחק: אפשר להחליף את הלקוח בתפקיד אחר, להחליף את שם הפרויקט למוצר שונה שאתם עובדים עליו בתוך החברה וכך הלאה.

איך להיעזר ב-AI כדי לייצר רעיונות חדשים

בואו נגיד שאתם עובדים בעבודה שדורשת מכם לספק הרבה מאוד רעיונות חדשים כל הזמן. AI יכול לעזור לכם לעשות Brainstorming ולתת לכם רעיונות שמהם תוכלו לקחת השראה. לצורך הדוגמה, אתם עובדים במחלקת מרקטינג וצריכים לתכנן לבנות קמפיין בינלאומי ראשון למדינה חדשה שהחברה שלכם עוד לא ניהלה בה קמפיין. בהתאם למה שלמדנו, נזין ל-ChatGPT את הבקשה הבאה:

Analyze [product] and generate 10 unique ideas on how to build a marketing strategy for our first campaign in [country]. The ideas should focus on the unique perspective of the customers in the country.

product = [Insert Here]

Country = [Insert Here]

הסתכלו בתמונה למטה כדי לראות את המידע שהכנסנו ואת התשובות שבוט ה-AI סיפק:



מכאן אתם יכולים להתחיל לשחק עם זה. רוצים לבנות קמפיין שעובד על להפנות לקוחות למוצר שלכם? רוצים לבנות קמפיין שמבוסס אך ורק על פרסום אופליין? הכל עובד. ל-AI יהיו הרבה הצעות איך להתחיל, ואתם תוכלו להשתמש בהם כפי שהם או כמקפצה לרעיונות משלכם.

למשל, רוצים רעיונות לסלוגן שילווה את הקמפיין החדש שלכם? נבקש מהבוט את הדבר הבא:

Develop 10 taglines for [product] that effectively convey the [product]'s mission and inspire others to become a part of it.

Product = [Insert here]

איך לומדים דברים חדשים בעזרת AI

אפשר להיעזר ב-AI גם למטרות אחרות, כמו למידה. תמיד רציתם רוצים להבין קונספט של משהו מורכב אבל לא ידעתם את מי לשאול? AI לימודי יכול לעזור עם זה. רק תבקשו מהבינה המלאכותית להסביר לכם את הקונספט בצורה הפשוטה והטובה ביותר. אולי תופתעו, אבל זה עוזר להחמיא לבוט. אל תתביישו וחלקו לו מחמאות. הוא לפעמים ינסה להדוף אותן, אבל זה יכול לעזור.

למה הכוונה? נאמר שאתם רוצים להבין מזה לוגיקה. אתם יכולים להזין לבוט "אתה המרצה הטוב ביותר בעולם ללוגיקה. אני תלמיד צעיר שלא מבין מה זה לוגיקה ורוצה ללמוד. הסבר לי בצורה הכי פשוטה את המונח וכיצד אפשר ללמוד אותו". המחמאה שסיפקתם לבוט מכניסה אותו למעין משחק תפקידים שבו הוא ינסה להיות מרצה מצויין לנושא שבחרתם, וילמד אתכם בתור אחד שכזה.





חשוב לשים לב שלא כל הדברים שמופיעים בתמונה למעלה הם מדויקים. בוט ה-AI ממציא מדי פעם מונחים, או מחבר כמה מונחים ביחד. זה קורה הרבה יותר שכמשוחחים איתו בעברית מבאנגלית. אם הייתם סטודנטים, לא הייתם מקבלים 100 על תשובה שכזאת במבחן. אבל צריך להתחיל ללמוד מאיפשהו, וזו דרך טובה מאוד לנסח מושגים מסובכים בצורה קלה ובהירה.

אפשר גם לבקש מה-AI שתיצור לכם רשימה של מקורות להתחיל ללמוד מהם.

דרך נוספת להסתייע בבינה המלאכותית כדי ללמוד היא לבקש מהבוט לבנות עבורתם תוכנית עבודה ללמידה של יכולת חדשה. כמו בדוגמה הבאה

איך להיעזר ב-AI כדי לקבל החלטות

מתלבטים ומתקשים להחליט? ה-AI יכולה לעזור גם בזה. כל מה שצריך זה לבקש מהבוט להכין לכם רשימה של בעד ונגד והוא יוכל לעזור לכם לראות ממעוף ציפור מול מה אתם עומדים, וכך לעזור לכם להגיע להחלטה טובה. את ההחלטה עצמה תאלצו בסופו של דבר לעשות בעצמכם.

בכלל, לבקש מ-AI להכין לכם רשימות זו דרך טובה לעזור לו לסדר לכם חומר בצורה נגישה. בעזרת רשימות, גם עם סעיף אחד לא יהיה נכון, תוכלו למצוא סעיפים אחרים שיכולים להיות רלוונטים עבורכם.

איך לתכנן טיול בעזרת בעזרת צ'טבוט AI

אחד השימושים היותר פופולרים ב-ChatGPT ודומיו הוא להיעזר בו לתכנן את הטיול שלכם. כדי לעשות את זה נכון, מומלץ לפרק את הטיול למספר גדול של משימות ולא לבקש מהבוט לתכנן את כל הטיול מ-א ועד ת׳ בבקשה אחת.

אם למשל אתם רוצים למצוא מלון טוב בווינה, בירת אוסטריה, בקשו מהבוט שיעזור לכם למצוא מלון העונה לצרכים המדויקים שלכם. למשימה זו בחרנו להשתמש בבינג, בכלל שהוא מחובר לאינטרנט ויכול לחפש בה מידע מעודכן. בתמונה מטה אפשר לראות התוצאה שהוא סיפק לא היתה מושלמת, אבל כן סיפקה לנו רעיונות למלונות חדשים שלא הכרנו.

אפשר גם להיעזר ב-AI כדי לתכנן יום טיול שלם, אבל כדאי לקחת בחשבון שזה לא יהיה טיול מושלם אלא להשתמש בהצעות כבסיס ולערוך בהן שינויים. מומלץ לחפש בגוגל (או בבינג, או בכל מנוע חיפוש אחר) מידע ספציפי על המקומות שעליהם הבוט ממליץ, שכן חלקם עלולים להיות מומצאים.

הנה פקודה לדוגמה שהכנסנו ל-ChatGPT. על הדרך אפשר גם לראות שיכולת הניסוח שלו בעברית רחוקה מלהיות מושלמת:

אתה מתכנן הטיולים הטוב ביותר שיש. תכנן לי טיול מפורט ככל הניתן לסקוטלנד.זמן הטיול: 5 ימים. נקודות עניין: טבע, הליכות של עד 5 שעות, מוזיאונים, מקומות נגישים בתחבורה ציבורית. תכתוב גם תקציר טיול וגם פרט את נקודות העניין.

איך להשתמש ב-AI כדי לסכם ולתרגם כתבות ומאמרים

אפשר להיעזר בבוט AI כדי לסכם כתבות ומאמרים. כל שצריך לעשות זה לבקש מ-ChatGPT "סכם לי את המאמר הבא" ולהכניס לינק למאמר. כמו שאפשר לראות בתמונה למטה, בגלל המגבלות של בינה מלאכותית בעברית, זה עדיין לא עובד כל כך טוב:

אבל אם עושים את זה נכון (ובאנגלית) בצורה זו AI שימושי גם עבור כתיבת תוכן וגם עבור סיכומים.

בנוסף, אפשר לבקש מהבוט לתרגם גם טקסטים וכתבות מהרשת וגם את התשובות שלו מאנגלית לעברית ולהפך. שימו לב שיכולות התרגום עדיין מוגבלות ולא מושלמות, וכדאי לכם לעבור על הטקסט הסופי ולהכניס בו תיקונים.

איך להשתמש ב-AI לכתיבת סיפור

מחפשים רעיונות לסיפור קצר? הילד דורש עוד סיפור לפני שינה על רכבת בשם משה שרוצה להגיע כמה שיותר דרומה? בקשו מהצ'טבוט "כתוב לי סיפור קצר על [נושא כלשהו], והוא כבר ישלים את הסיפור לפי כל הבקשות הכי מוזרות ומשונות שתוכלו להעלות על דעתכם (במגבלות שתגלו די מהר).

אם רוצים יותר מסיפור קצר, אפשר לבקש מה-AI לבנות את הסיפור בשלבים. בפקודה הראשונה כתבו "כתוב לי התחלה של סיפור על…". בשאילתות הבאות תוכלו לכתוב כל פעם "המשך את הסיפור" עד שיתקבל סיפור ארוך ויותר ויותר. ככה, לאט לאט ובהתמדה, אפשר בעצם לייצר אפילו ספרים באמצעות בינה מלאכותית, למרות שאנחנו לא חותמים על האיכות הספרותית שלהם.

אפשרות נוספת היא לבנות בעזרת הצ'טבוט משחק מבוסס טקסט, כמו בדוגמה למטה. בצורה כזו תוכלו לקבל אופציות שונות ומשונות כיצד להתקדם כל פעם בסיפור.

מה עוד אפשר לעשות בעזרת בינה מלאכותית?

יש עוד משימות רבות שתוכלו לבצע בעזרת AI, וקצרה היריעה מלתאר את כולן. אתם יכולים לכתוב סוגים שונים של מכתבים רשמיים, כמו מכתב תלונה או מכתב לעורך דין. אתם יכולים לבקש מה-AI שיעזור לכם להתכונן למבחן חשוב או לראיון עבודה.

כדי להיעזר ב-AI לחבר טקסטים כאלו בצורה יעילה הכי חשוב לזכור שהמודלים הללו מאומנים לענות לשפה אנושית, והם הולכים ומשתפרים בזה עם הזמן. לכן, אם אתם רוצים שהבוט יג'נרט עבורכם משהו, נסו לכתוב לו בשפה פשוטה ככל הניתן שתקל עליו להבין אתכם.

לא מדובר בחיפוש גוגל, שבו התרגלנו לשלב את המילים הנפוצות שכנראה יופיעו בהכי הרבה תוצאות. שכולנו התרגלנו להדגיש בחיפוש מילים שאנשים יכתבו הרבה. להפך, מודלי השפה הגדולים (LLM) שמאחורי בוטים כמו ChatGPT מאומנים לנהל שיחה רגילה וטבעית.

ChatGPT is super powerful tool in the world.



But only if you write the good ChatGPT prompts.



ואם אתם לא בטוחים מה הדרך הכי טובה לקבל מהבוט את מה שאתם צריכים - אתם תמיד יכולים לבקש ממנו לעזור לכם. בקשו ממנו לכתוב לכם פרומפט (prompt) לפי מה שאתם רוצים, ותראו שה-AI כבר תנחה אתכם איך להשתשמש בו. בהצלחה!