בשבועות האחרונים הפיד שלי ברשתות החברתיות שלי מוצף בגרסאות בדיוניות והיסטוריות של החברים שלי. כולם הפכו לניצבים בסרט של עצמם בהפקת אפליקציות AI. כולם היו יפים מאוד. כולם קיבלו גרסה משוייפת ומזוייפת של עצמם. אז רציתי לנסות בעצמי ולראות את הגרסה הכי יפה שלי. לטובת הניסוי הורדתי שתי אפליקציות. לשתיהן תשלום שנתי של מאות שקלים עם שבעה ימי נסיון חינמיים, וכל סט שמפיק עשרות תמונות עולה 6.90 שקלים. התבקשתי להעלות תמונות סלפי והמתנתי בציפייה דרוכה לגרסאות המסונתזות והמושבחות שלי בעולמות הסייבר פאנק, המיתולוגיה היוונית או נערת הרג'וקו יפנית.

כשהתמונות הופיעו רציתי למות. נתעלם מהעובדה שלא כולן היו דומות לי. קיבלתי גרסה הזויה לגמרי: הדמויות שהשתקפו מולי היו פתייניות, סקסיות, עם חזה יותר גדול ממה שאמא טבע העניקה לי, מותניים צרים, עצמות לחיים מעוררות קנאה ומבט מזוגג.

ברור לי שהכלים האלו לא נוצרו כדי לשקף את העצמי האמיתי שלי. המנומשת, עם עיניים בגדלים שונים, החצ'קון על גשר האף והקמטים, הו הקמטים. בשביל זה יש מצלמות רגילות. בסופו של דבר התוצרים של האפליקציות אמורים לייצר איזו פנטזיה לא ממומשת, הגרסה של האמזונה הלוחמת או האסטרונאוטית שהייתי יכולה להיות במציאות אלטרנטיבית.

אבל הפנטזיה שהביטה בי מבעד למסך הטלפון היתה מודל היופי המערבי על סטרואידים, שהולבש על כמה פיצ'רים שדומים לי. מילא שהגדילו לי את הציצים במידה וחצי. מילא המבט הפתייני, חצי מרומז חצי מזמין. ניחא.

אבל מנועי ה-AI הפכו אותי לפנטזיית פורנו, ואני בכלל לא ידעתי שאני כזאת. חלק מהתמונות שהתקבלו היו אוטו-פטישיזציה עם מאפיינים מובהקים של תוכן למבוגרים בלבד, כולל תמונה אחת שבה העלימו את הפנים שלי לחלוטין ופיקסו את תשומת הלב על החזה מלמעלה - POV פורנוגרפי קלאסי. בתמונה אחרת החזה המסונתז היה חשוף והגופייה הייתה מופשלת מעל. ואם היה ספק, התבקשתי להעלות רק תמונות סלפי: לא תמונות עירום, פול באדי, או טורסו. התמונות האלה כל כך מביכות שאני מתביישת לשתף אותן עם חברים, אפילו שהן לא אני באמת.

